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Расстрел полицейских в Винницкой области: одному из подозреваемых избрали меру пресечения

Винница, Понедельник 22 апреля 2024 16:47
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Расстрел полицейских в Винницкой области: одному из подозреваемых избрали меру пресечения Фото: задержание подозреваемых в расстреле полицейских (Facebook Ивана Выговского)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Винницкий городской суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области в виде ареста.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в Национальной полиции Украины.

По информации источников, речь идет о 52-летнем Валерии Василаке. Он является отцом второго подозреваемого Виталия Василаке.

Суд решил не предоставлять подозреваемому права внести залог, чтобы выйти из следственного изолятора.

Нападение на полицейских

Напомним, 20 апреля стало известно, что неизвестные ночью напали на полицейских, которые хотели проверить их автомобиль. Злоумышленники скрылись с места преступления. В результате стрельбы один полицейский погиб, а второй получил ранения.

Для задержания преступников была объявлена специальная полицейская операция. Правоохранителям удалось поймать злоумышленников на следующий день, 21 апреля, в Одесской области. Ими оказались двое военных - отец и его сын.

Как обещал ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сегодня, 22 апреля, планировалось избрать меру пресечения двум подозреваемым.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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Винницкая область Суд Полицейские
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