Клименко сказал, когда изберут меру пресечения нападающим на полицейских

Мужчинам, подозреваемым в нападении на правоохранителей в Винницкой области , сегодня должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Подозрение им вручили. Сегодня будет избрана мера пресечения для этих двух преступников. Мотив установит следствие. В то же время мы понимаем, что действительно они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже сказали, где уже находятся сброшенные в водоем эти гранаты в ящиках", - заявил Клименко.

По его словам, сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы.

"Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на сегодняшний день мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято. И все будет привлечено к материалам уголовных производств", - отметил Клименко.

Он также рассказал, в каком состоянии сейчас второй полицейский, получивший ранение. Его состояние он называет среднетяжелым, но стабильным.

"Врачи дают положительные прогнозы", - говорит глава МВД.

Министр также сообщил, что в это ночное время, когда произошло нападение, полицейские выполняли свои функциональные обязанности по патрулированию, по реагированию.

"Как раз полицейские ехали по вызову на телефон 102. Они везли в машине задержанного - домашнего насильника. Мы понимаем, что это был комендантский час, который также действует также на территории Винницкой области. Нарушения правил дорожного движения, совершенные подозреваемыми, полицейские это увидели и остановили этот автомобиль", - рассказал Клименко.