Нидерланды впервые публично обвинили Китай в кибератаке на оборонную сеть

Китайские кибершпионы, которых поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети в прошлом году.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спецслужбы назвали это частью тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников.

Издание отмечает, что Нидерланды впервые публично обвинили Китай в кибершпионаже, поскольку между двумя странами растет напряженность в сфере национальной безопасности.

"Важно обеспечить, чтобы шпионская деятельность такого рода, которую осуществляет Китай, стала достоянием общественности, поскольку это поможет повысить международную устойчивость к этому типу кибершпионажа", - заявила Оллонгрен.

Детали атаки

Агентства, известные под аббревиатурами MIVD и AIVD, заявили, что хакеры разместили вредоносное программное обеспечение или вредоносное ПО, скрывающее их собственную деятельность, внутри сети вооруженных сил, которую использовали 50 человек для несекретных исследований.

"MIVD и AIVD подчеркивают, что этот инцидент не является самостоятельным, а является частью более широкой тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников", - заявили они в своем отчете.

Что является основной целью атак

Посольство Китая в Нидерландах заявило, что выступает против всех форм кибератак.

В апреле прошлого года AIVD заявила в ежегодной оценке, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности Нидерландов, поскольку пытается шпионить за высокотехнологичными компаниями и университетами.

Основной целью является ASML, расположенная в южном городе Вельдховен. Это доминирующий в мире поставщик литографических машин для изготовления компьютерных чипов.

В отдельном отчете, также опубликованном в апреле прошлого года, MIVD заявило, что Китай незаконно пытался приобрести голландские космические технологии.

Кибератаки Китая

Недавно ФБР утверждало, что США удалось прекратить хакерскую деятельность китайской государственной группы, атаковавшей ключевые объекты государственной инфраструктуры, такие как электросети и трубопроводы.

В декабре прошлого года связанные с РФ и Китаем хакеры сломали самый опасный ядерный объект Великобритании.

В июле 2023 года китайские хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине.