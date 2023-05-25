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Поддерживаемые Китаем хакеры атаковали критическую инфраструктуру США

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Четверг 25 мая 2023 03:40
Поддерживаемые Китаем хакеры атаковали критическую инфраструктуру США Фото: хакер атаковал критическую инфраструктуру США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая китайским государством, осуществила кибератаку на критическую инфраструктуру в Гуаме, США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В западной части Тихого океана, на острове Гуам находятся основные военные объекты США, в частности, база ВМС "Andersen", которая является ключевой для реагирования на любой конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Корпорация Microsoft, 24 мая, заявила с "умеренной уверенностью", что группа Volt Typhoon "направлена на развитие возможностей, которые могут нарушить критическую коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и регионом Азии во время грядущих кризисов".

Отмечается, что компания ведет злонамеренную деятельность, которую спонсирует Китай, она направлена ​​на критическую инстратруктуру в США, в том числе острова Гуам.

Ранее в США сломали данные 237 тысяч государственных служащих. Речь идет о нынешних и бывших работниках федерального правительства. Утечка произошла в Департаменте транспорта.

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