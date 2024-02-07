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Китай отреагировал на обвинения от Нидерландов в кибератаке

Среда 07 февраля 2024 05:01
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Китай отреагировал на обвинения от Нидерландов в кибератаке Фото: в Китае отрицают связь Пекина на осуществление кибератаки на Нидерланды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В посольстве Китая в Нидерландах после официального обвинения со стороны страны в кибератаке на оборонную сеть отвергли причастность Пекина к подобным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В китайском дипломатическом ведомстве заверили, что Пекин никогда не позволит каким-либо китайским юридическим или физическим лицам осуществлять незаконную деятельность, такую как кибератаки, или использовать объекты страны для подобных акций.

"Китай выступает против любых злонамеренных спекуляций и безосновательных обвинений и выступает за совместные усилия по защите кибербезопасности путем диалога и сотрудничества" - говорится в заявлении представителя посольства.

По словам дипломата, правительство Китая "всегда решительно противодействовало всем формам кибератак и расправлялось с ними в соответствии с законом".

Таким образом, посольство страны отреагировало на обнародованный накануне Нидерландами отчет разведывательных служб о том, что китайские государственные кибершпионы получили доступ к голландской военной сети в прошлом году.

Что предшествовало

Ранее, 6 февраля, соответствующий отчет представила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Отметим, что это стало первым случаем, когда Нидерланды публично приписывают Китаю кибершпионаж.

Спецслужбы назвали это частью тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников.

Китайские кибератаки

Напомним, недавно ФБР утверждало, что США удалось прекратить хакерскую деятельность китайской государственной группы, атаковавшей ключевые объекты государственной инфраструктуры, такие как электросети и трубопроводы.

В декабре 2023 года связанные с РФ и Китаем хакеры сломали самый опасный ядерный объект Великобритании. А в июле прошлого года китайские хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине.

Также следует добавить, что по данным западных СМИ, правительство США в последние месяцы начало операцию по борьбе с распространенной китайской хакерской операцией, которая скомпрометировала тысячи устройств, подключенных к интернету. Представителей американской разведки особенно обеспокоила хакерская группа Volt Typhoon.

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