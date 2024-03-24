Вице-премьер Британии обвинил Китай в кибератаках на британских политиков: СМИ
Вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден заявил парламенту, что Китай стоит за серией кибератак на британских политиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание со ссылкой на газету The Times, в свою очередь ссылающуюся на неназванные источники, пишет, что директор службы безопасности британского парламента Элисон Джайлз провела встречу с небольшой группой политиков — членами Межпарламентского альянса по Китаю.
Кибератаки являются частью волны вмешательства Китая, направленного на подрыв британской демократии, написала Times.
Представитель правительства отказался от комментариев газете.
Посольство Китая в Лондоне также не ответило на электронное письмо с просьбой о комментарии.
В прошлом году британский парламентский комитет предупредил, что подход государства к угрозе национальной безопасности, которую представляет Китай, является "полностью неадекватным" со слишком большим акцентом на краткосрочных экономических выгодах, а не на долгосрочных рисках.
Напомним, 22 марта Австралия и Великобритания подвергли критике Китай за его действия в Гонконге, Южнокитайском море и поддержку России. Обе страны назвали опасным и дестабилизирующим поведение китайских судов в отношении филиппинских судов и экипажей вблизи второй отмели Томаса в Южнокитайском море.
В субботу, 23 марта, Береговая охрана Китая обстреляла из водометов филиппинские корабли в спорных водах Южно-Китайского моря. Филиппины заявили о раненых и назвали такие действия "безответственными и провокационными".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.