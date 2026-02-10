Расследует дело "Мидас": у руководителя спецподразделения НАБУ нашли "прослушку"

Дело "Мидас"

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 ноября 2025 года провели операцию по делу "Мидас". Следствие установило деятельность группы, которая влияла на решения в энергетическом секторе, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", и требовала от контрагентов неправомерную выгоду в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Среди фигурантов дела - чиновники и бизнесмены, в частности член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, бывший исполнительный директор по физической защите "Энергоатома" Дмитрий Басов и экс-заместитель председателя ФГИУ Игорь Миронюк.

Согласно данным следствия, участники схемы влияли на кадровые решения, закупки и финансовые операции предприятия.

Напомним, суд заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу, который покинул Украину на законных основаниях 10 ноября. Согласно информации источников, сейчас он может находиться в Израиле.

Сегодня, 10 февраля, в НАБУ сообщили, что экстрадиционные процедуры по делу "Мидас" продолжаются. Отмечается, что по состоянию на сейчас идет сотрудничество с рядом иностранных юрисдикций для сбора доказательств и возвращения фигурантов.