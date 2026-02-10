Розслідує справу "Мідас": у керівника спецпідрозділу НАБУ знайшли "прослушку"

У керівника підрозділу детективів НАБУ, який займається розслідуванням у справі "Мідас", вдома виявили "прослушку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ в Telegram.
Йдеться про підрозділ, у провадженні якого перебуває справа щодо махінацій при закупівлі дронів. Сам керівник входить до складу групи детективів у справі "Мідас".
Згідно з попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів.
У НАБУ наголосили, що за цим фактом вже розпочато досудове розслідування.
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 листопада 2025 року провели операцію у справі "Мідас". Слідство встановило діяльність групи, яка впливала на рішення в енергетичному секторі, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", і вимагала від контрагентів неправомірну вигоду у розмірі 10-15% від вартості контрактів.
Серед фігурантів справи - посадовці та бізнесмени, зокрема член НКРЕКП Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, колишній виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатома" Дмитро Басов та ексзаступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.
Згідно з даними слідства, учасники схеми впливали на кадрові рішення, закупівлі та фінансові операції підприємства.
Нагадаємо, суд заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу, який залишив Україну на законних підставах 10 листопада. Згідно з інформацією джерел, наразі він може перебувати в Ізраїлі.
Сьогодні, 10 лютого, у НАБУ повідомили, що екстрадиційні процедури у справі "Мідас" тривають. Зазначається, що станом на зараз йде співпраця з низкою іноземних юрисдикцій для збору доказів та повернення фігурантів.