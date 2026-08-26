Разряженный iPhone не проблема: 6 неочевидных полезных фишек Apple Wallet

Приложение Apple Wallet скрывает ряд интересных инструментов: от работы проездных карт на разряженном iPhone до быстрых переводов средств без обмена контактами.

РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker разобралась в скрытых функциях смартфона, которые будут полезны пользователям Apple Wallet.

Работа карт, если аккумулятор разряжен

Функция Express Mode позволяет использовать транспортные карты, пропуски и цифровые ключи без разблокировки устройства через Face ID, Touch ID или пароль.

Главное преимущество режима - работа на резервном заряде аккумулятора. Это позволяет оплатить проезд или открыть цифровую дверь даже тогда, когда iPhone выключился через разряженную батарею.

Виртуальные номера карт для онлайн-оплат

Если онлайн-магазин или сервис не поддерживают прямую оплату через Apple Pay, пользователи Apple Cash могут сгенерировать виртуальный номер карты.

Трехзначный безопасный код (CVV) изменяется при каждом автозаполнении или использовании карты. Это делает невозможным похищение банковских реквизитов.

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Автоматический выбор карты по геопозиции

С помощью приложения Shortcuts можно настроить автоматическое предложение нужной карты в зависимости от того, где находится пользователь.

Например, при входе в супермаркет iPhone может автоматически открывать карту с повышенным кэшбеком на продукты или дисконтную карту сети.

Мгновенные переводы через Tap to Cash

Функция Tap to Cash позволяет переводить деньги между двумя iPhone или Apple Watch без необходимости делиться номером телефона, электронной почтой или никнеймом.

Для транзакции достаточно указать сумму в настройках Apple Cash, подтвердить операцию двойным нажатием боковой кнопки и поднести устройство к смартфону получателя.

Передача цифровых ключей с ограниченными правами

В Apple Wallet можно хранить цифровые ключи от автомобилей, домов или гостиничных номеров. Ключами от транспортных средств можно делиться через мессенджеры или AirDrop.

При этом владелец может установить ограничение для другого водителя - например, очертить максимальную скорость передвижения или громкость аудиосистемы.

Централизованное отслеживание доставок

Apple Wallet позволяет агрегировать информацию обо всех покупках, совершенных через Apple Pay. В разделе отслеживания заказов отображается текущий статус доставки товаров без необходимости переходить на сторонние сайты почтовых служб.