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Рассчитываем на положительное решение. Ермак поговорил с Сийярто перед саммитом ЕС

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Это произошло перед саммитом, на котором лидеры стран ЕС обсудят вступительные переговоры с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Ермака, телефонный разговор с Сийярто ему поручил провести президент Украины Владимир Зеленский. 

В ходе обсуждений одной из тем стал прогресс Украины на пути к членству в Европейском союзе. 

"В ближайшие дни Верховная рада Украины планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов. Мы полностью выполним наши обязательства", - подчеркнул Ермак. 

В этом контексте руководитель ОП отметил, что Украина рассчитывает на позитивное решение насчет начала переговоров о вступлении в ЕС. Вопрос должны рассмотреть на саммите лидеров стран блока 14-15 декабря. 

Участники разговора также обсудили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана. Они договорились работать над датой для встречи.

Стоит заметить, что еще вчера Сийярто рассказывал о том, что с ним хотели провести переговоры министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, а также Ермак. Но разговоры, по словам главы МИД Венгрии, якобы отменила украинская сторона.  

Венгрия против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. 

После этого Сийярто сразу заявил о том, что его страна выступает против открытия переговоров. 

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. 

Более детально о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина

 

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ВенгрияАндрей ЕрмакОфис президентаВступление в ЕС