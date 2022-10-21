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Рассчитываем на ЕС. Кулеба призвал создать спецтрибунал по агрессии против Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейчас наилучшим способом привлечь Россию к ответственности за ее преступления является создание спецтрибунала по агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Европейский совет выразил поддержку нашим усилиям по привлечению к ответственности за преступление агрессии против Украины. Я приветствую этот шаг. Лучший способ действовать - это создать специальный трибунал по преступлениям агрессии против Украины. Мы рассчитываем на поддержку ЕС", - подчеркнул министр.

Отметим, 21 жовтня Европейский совет принял резолюцию, в которой подтверждается обязательство привлечь Россию к ответственности за преступления агрессии против Украины.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Нидерландов поддержал резолюцию с призывом создания в Гааге международного трибунала для российских военных и политических лидеров за начало войны России против Украины.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина представила послам тридцати государств проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.

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