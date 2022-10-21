Розраховуємо на ЄС. Кулеба закликав створити спецтрибунал щодо агресії проти України

Наразі найкращим способом притягти Росію до відповідальності за її злочини є створення спецтрибуналу щодо агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.
"Європейська рада висловила підтримку нашим зусиллям щодо притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України. Я вітаю цей крок. Найкращий спосіб діяти - це створити спеціальний трибунал щодо злочинів агресії проти України. Ми розраховуємо на підтримку ЄС", - наголосив міністр.
Зазначимо, 21 октября Європейська рада ухвалила резолюцію, в якій підтверджується зобов'язання притягти Росію до відповідальності за злочини агресії проти України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Нідерландів підтримав резолюцію з закликом створення в Гаазі міжнародного трибуналу для російських військових та політичних лідерів за початок війни Росії проти України.
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна представила послам тридцяти держав проект створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії.
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