Зеленский о трибунале для России: Украина с партнерами тщательно прорабатывает проект

В Офисе Президента Украины сегодня послам тридцати государств был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен специальный международный трибунал. И мы очень подробно, очень тщательно прорабатываем этот проект", - отметил глава государства.

Он также отметил, что никто не сомневается в том, что трибунал будет и наступит ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе.

Предполагается, что специальный трибунал будет иметь юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности за преступления агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России - президент и другие топ-чиновники РФ, в том числе члены Совета национальной безопасности, которые санкционировали военную агрессию против Украины.

В ходе встречи с послами заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов, который является координатором рабочей группы по разработке создания специального международного трибунала, отметил, что работа над документом ведется с первого дня вторжения.

"Мы взвесили все существующие механизмы, включая резолюции ООН, провели консультации с известнейшими юристами-международниками со всего мира и пришли к выводу, что для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины должен быть создан специальный международный трибунал, мандат которого будет ограничен исключительно расследованием преступления агрессии против Украины", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.