В ФСБ обвиняют Пригожина в призывах к "началу гражданского конфликта"

В Федеральной службе безопасности РФ обвиняют владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в призывах к гражданскому конфликту, а также обратились к наемникам с просьбой задержать его.

Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ, передает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Коммерсантъ.

В ФСБ прокомментировали открытие дела по Пригожину и заявили, что тот фактически "призывает к началу гражданского конфликта на территории РФ".

"Дело по факту призыва к мятежу в отношении Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой противостояния в РФ, отметили в ведомстве", - пишет издание.

Также в ФСБ призвали бойцов "Вагнера" не выполнять приказы Пригожина и задержать его.

Генерал армии РФ Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призывает ЧВК "Вагнер" остановиться и вернуть колонны на места постоянной дислокации.

Скандал с Пригожиным

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла позиции "Вагнера", убив "огромное количество солдат". В ответ на это он пообещал отомстить и отправиться вместе с 25 тысячами солдат "разбираться с беззаконием в армии".

В Москве и Ростове силовиков подняли по тревоге, в городах введен план "Крепость", также на дорогах строятся блокпосты.

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