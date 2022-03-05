Роздрібні мережі закликають постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування
Асоціація рітейлерів України закликає виробників і постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування. Це потрібно, щоб вони залишалися доступними для населення в умовах війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву асоціації, яка є в розпорядженні видання.
У заяві йдеться, що на сьогодні роздрібні мережі, незважаючи на недостатню кількість транспорту, складну логістику, небезпечні умови для працівників, вживають усіх заходів, щоб забезпечити населення продуктами харчування. Однією з принципових умов доступності товарів залишається їх вартість.
"Асоціація рітейлерів України звертається до всіх виробників і постачальників продуктів харчування з проханням не підвищувати відпускні ціни для суб'єктів роздрібної торгівлі, як це відбувається окремими суб'єктами господарювання. Адже таке підвищення цін робить негативний вплив на споживача", - йдеться в заяві.
Також повідомляється, що за останній тиждень торгові націнки на соціальні продукти харчування в найбільших мережах були стабільні і не підвищувалися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін відкрив нову гарячу лінію з гуманітарних питань.
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