Роздрібні мережі закликають постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування

Асоціація рітейлерів України закликає виробників і постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування. Це потрібно, щоб вони залишалися доступними для населення в умовах війни Росії проти України .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву асоціації, яка є в розпорядженні видання.

У заяві йдеться, що на сьогодні роздрібні мережі, незважаючи на недостатню кількість транспорту, складну логістику, небезпечні умови для працівників, вживають усіх заходів, щоб забезпечити населення продуктами харчування. Однією з принципових умов доступності товарів залишається їх вартість.

"Асоціація рітейлерів України звертається до всіх виробників і постачальників продуктів харчування з проханням не підвищувати відпускні ціни для суб'єктів роздрібної торгівлі, як це відбувається окремими суб'єктами господарювання. Адже таке підвищення цін робить негативний вплив на споживача", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що за останній тиждень торгові націнки на соціальні продукти харчування в найбільших мережах були стабільні і не підвищувалися.