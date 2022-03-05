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Роздрібні мережі закликають постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування

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Київ, Субота 05 березня 2022 17:22
Роздрібні мережі закликають постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування Фото: постачальників продуктів харчування просять не підвищувати ціни (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Асоціація рітейлерів України закликає виробників і постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування. Це потрібно, щоб вони залишалися доступними для населення в умовах війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву асоціації, яка є в розпорядженні видання.

У заяві йдеться, що на сьогодні роздрібні мережі, незважаючи на недостатню кількість транспорту, складну логістику, небезпечні умови для працівників, вживають усіх заходів, щоб забезпечити населення продуктами харчування. Однією з принципових умов доступності товарів залишається їх вартість.

"Асоціація рітейлерів України звертається до всіх виробників і постачальників продуктів харчування з проханням не підвищувати відпускні ціни для суб'єктів роздрібної торгівлі, як це відбувається окремими суб'єктами господарювання. Адже таке підвищення цін робить негативний вплив на споживача", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що за останній тиждень торгові націнки на соціальні продукти харчування в найбільших мережах були стабільні і не підвищувалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін відкрив нову гарячу лінію з гуманітарних питань.

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