Кабмін відкрив нову гарячу лінію з гуманітарних питань
Фото: в Україні відкрили нову гарячу лінію (Getty Images)
Уряд України відкрив нову гарячу лінію для оперативного збору запитів з гуманітарних питань. Вона буде працювати в цілодобовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.
Гаряча лінія працює за номером 1545. Дзвінки з телефонів мобільних операторів - безкоштовні.
На лінію можна звертатися з такими питаннями:
- проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
- пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;
- евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;
- потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
- потреби у ліках;
- потреби у пальному;
- питання соціальних виплат, отримання пенсій;
- проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової гарячої лінії +38 044 284 19 15. Оплата - за тарифами відповідного оператора зв’язку.
Нагадаємо, за останні п'ять днів на потреби армії надійшло 29 млн доларів. Велика частина цих коштів надходила в криптовалюті.
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