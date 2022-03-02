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Кабмін відкрив нову гарячу лінію з гуманітарних питань

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Україна, Середа 02 березня 2022 11:22
Кабмін відкрив нову гарячу лінію з гуманітарних питань Фото: в Україні відкрили нову гарячу лінію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд України відкрив нову гарячу лінію для оперативного збору запитів з гуманітарних питань. Вона буде працювати в цілодобовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Гаряча лінія працює за номером 1545. Дзвінки з телефонів мобільних операторів - безкоштовні.

На лінію можна звертатися з такими питаннями:

  • проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
  • пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;
  • евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;
  • потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
  • потреби у ліках;
  • потреби у пальному;
  • питання соціальних виплат, отримання пенсій;
  • проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової гарячої лінії +38 044 284 19 15. Оплата - за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Кабмін відкрив нову гарячу лінію з гуманітарних питань

Нагадаємо, за останні п'ять днів на потреби армії надійшло 29 млн доларів. Велика частина цих коштів надходила в криптовалюті.

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