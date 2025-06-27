Разговор Трампа и Зеленского на саммите НАТО: Ермак раскрыл детали

Президент США Дональд Трамп во время последней встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге выразил заинтересованность в достижениях украинского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которые он сказал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства".
"Во время последней встречи, которая, между прочим, была очень хорошей, между президентом Зеленским и президентом Трампом очень много времени президент Трамп уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия. Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно и точно демонстрирует то, что США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной", - сказал Ермак.
Он добавил, что на сегодня Украина стала лидером по производству дронов.
Напомним, саммит НАТО состоялся в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. Во время саммита страны-члены договорились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.
25 июня состоялась встреча Зеленского и Трампа.
По словам президента Украины, она охватила все действительно значимые вопросы, также лидеры говори о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира.
О результатах саммита читайте в материале РБК-Украина "Задобрили Трампа? Как прошел саммит НАТО и что получила Украина".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.