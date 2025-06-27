Разговор Трампа и Зеленского на саммите НАТО: Ермак раскрыл детали

"Во время последней встречи, которая, между прочим, была очень хорошей, между президентом Зеленским и президентом Трампом очень много времени президент Трамп уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия. Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно и точно демонстрирует то, что США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной", - сказал Ермак.

Он добавил, что на сегодня Украина стала лидером по производству дронов.