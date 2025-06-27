Розмова Трампа і Зеленського на саміті НАТО: Єрмак розкрив деталі

"Під час останньої зустрічі, яка, між іншим, була дуже доброю, між президентом Зеленським та президентом Трампом дуже багато часу президент Трамп приділив саме обговоренню досягнень України щодо виробництва зброї. Він ставив багато питань і було видно, що йому це дуже цікаво і точно демонструє те, що США зацікавлені у співробітництві з Україною", - сказав Єрмак.

Він додав, що на сьогодні Україна стала лідером із виробництва дронів.