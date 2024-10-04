Разговор был тяжелым. Столтенберг рассказал о звонке Зеленскому после вторжения РФ

Первый разговор тогда еще генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения России. Звонок был тяжелым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга для Financial Times .

По словам Столтенберга, разговор с Зеленским не было возможности организовать в течение двух дней после того, как россияне начали полномасштабное вторжение. Но когда звонок состоялся, он "был довольно тяжелым".

Как отметил бывший генсек НАТО, тогда существовал страх, что Зеленского скоро "могут поймать или убить".

"Но, кроме того, большая часть разговора была посвящена бесполетной зоне. Он (Зеленский - ред.) хотел бесполетную зону. И я не смог предоставить ему этого", - вспоминает Столтенберг.

Экс-генсек не жалеет, что отказал Зеленскому в бесполетной зоне, поскольку подход НАТО состоял в поддержке Украины, а не участии Альянса в конфликте.

Также Столтенберг упомянул о первой встрече с Зеленским, которая произошла в 2019 году.

"Он мне понравился, но я не представлял, что он станет военным лидером. Он был неопытен. Он задавал самые простые вопросы. Я его абсолютно недооценил", - рассказал экс-генсек.