RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Развестись через "Дію" можно будет уже осенью, - Федоров

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Услуга развода в приложении "Дія" будет доступна уже осенью этого года.

Как передает РБК-Украина, об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил во время трансляции в TikTok.

"Расстаться в "Дії" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Над такой услугой мы работаем, потому что это также важная услуга во время войны. Чтобы люди не ходили, не стояли в очередях, мы также это сделаем", - сказал Федоров.

По его словам, в отличие от заключения брака при разводе "Дія" будет просить подумать и пытаться отказать заявителей через геймификацию.

 

Украинцы могут подать заявление на развод онлайн

Напомним, развод в Украине можно через ЗАГС или суд, однако заявление на развод можно подать онлайн на сайте Электронного суда.

Для этого:

  • зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации);
  • зарегистрируйтесь по электронной почте и заходите каждый по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или через "Дію";
  • подайте заявление и загрузите документы;
  • оплатите на сайте судебный сбор.

Если заявление было подано успешно, то через "Электронный суд" можно будет отслеживать, как продвигается дело - решения суда, письма, даты заседаний будут появляться на сайте, а оповещения о них вы будете получать на электронную почту.

Однако отметим, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только офлайн.

Также украинцы могут жениться онлайн через приложение "Дія".

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровМінцифраДияРазвод