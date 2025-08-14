Развестись через "Дію" можно будет уже осенью, - Федоров

Услуга развода в приложении "Дія" будет доступна уже осенью этого года.
Как передает РБК-Украина, об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил во время трансляции в TikTok.
"Расстаться в "Дії" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Над такой услугой мы работаем, потому что это также важная услуга во время войны. Чтобы люди не ходили, не стояли в очередях, мы также это сделаем", - сказал Федоров.
По его словам, в отличие от заключения брака при разводе "Дія" будет просить подумать и пытаться отказать заявителей через геймификацию.
Напомним, развод в Украине можно через ЗАГС или суд, однако заявление на развод можно подать онлайн на сайте Электронного суда.
Для этого:
Если заявление было подано успешно, то через "Электронный суд" можно будет отслеживать, как продвигается дело - решения суда, письма, даты заседаний будут появляться на сайте, а оповещения о них вы будете получать на электронную почту.
Однако отметим, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только офлайн.
Также украинцы могут жениться онлайн через приложение "Дія".