Раскрыта истинная причина переедания: виноваты эти два гормона

Почему у некоторых людей сильный аппетит?

Долгое время считалось, что аппетит регулируется преимущественно растяжением желудка - когда он наполняется, мозг получает сигнал о сытости. Даже эксперименты, когда человеку надували шарик в желудке, вызывали ощущение насыщения.

Однако, современные научные исследования доказали, что механизм регулирования аппетита гораздо сложнее и управляется целым оркестром гормонов, которые влияют на наше желание есть. Понимание этих процессов может стать ключом к успешному контролю веса и здоровья.

Гормон голода, саботирующий диеты

Когда ваш желудок пуст, он начинает активно выделять гормон, вызывающий голод, - грелин. Этот гормон с потоком крови переносится в мозг, а именно в гипоталамус, и именно тогда вы чувствуете непреодолимое желание что-то съесть.

Особенно заметно действие грелина проявляется во время диет. Когда вы ограничиваете себя в еде и худеете, уровень грелина закономерно повышается. Именно поэтому соблюдать диету так сложно, особенно если дефицит калорий слишком большой или вы выбираете продукты, которые не дают длительного насыщения.

В таких условиях ваш организм активно "кричит" о голоде, и это часто приводит к срывам и завершению очередной попытки похудеть.

Гормон сытости, который может дать сбой

За противоположную функцию - ощущение сытости отвечает гормон лептин, который вырабатывается жировыми клетками. Выделяясь, лептин как бы сообщает мозгу: "Хватит есть, запасов жира уже достаточно!"

Однако, здесь есть одна проблема. Когда вы находитесь в дефиците калорий и теряете жировую ткань, выработка лептина снижается, что заставляет вас чувствовать себя чаще голодными. Но еще хуже то, что люди, которые длительное время имеют избыточную жировую массу тела, со временем могут стать нечувствительными к лептину.

В крови таких людей гормона лептина много, он активно подает сигнал "перестань есть, жир уже ушами лезет", но организм просто не слышит этот сигнал. Эта нечувствительность является одним из факторов, способствующих возникновению диабета 2-го типа.

Лептинорезистентность часто развивается, когда в вашем рационе много рафинированных продуктов и продуктов, бедных клетчаткой, белком и здоровыми жирами, а также тех, которые вызывают постоянные скачки сахара, например, макароны из белой муки, белый шлифованный рис, сахар и сахаросодержащие продукты.

Чтобы предотвратить это, важно потреблять цельные продукты как основу своего рациона и, самое важное, систематически не переедать. Если вы не переедаете и не набираете лишний вес, то риск развития такой нечувствительности значительно ниже, чем для тех, кто уже имеет лишние килограммы.

К счастью, существует еще один гормон, который играет положительную роль в контроле аппетита, - это пептид YY. После еды уровень этого пептида растет, и он не только подавляет аппетит, но и замедляет опорожнение желудка. Это дает органам пищеварения больше времени для усвоения питательных веществ из пищи.

Хорошая новость заключается в том, что у людей с избыточным весом не обнаружено устойчивости к пептиду YY, как в случае с лептином. К сожалению, пока создать эффективное лекарство против ожирения на основе этого гормона без побочных эффектов не удается.

Тем не менее, мы можем повысить уровень этого пептида YY естественным путем, потребляя достаточно белковой пищи. Яйца, рыба, мясо и другие белковые продукты дают ощущение сытости значительно дольше.

Тренер советует всем - есть медленно, так вы получите сытость дольше.