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Вот от какого гарнира вы 100% поправитесь: он кажется "невинным"

Воскресенье 29 июня 2025 10:22
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Вот от какого гарнира вы 100% поправитесь: он кажется "невинным" Фото: Картофельное пюре - очень калорийный гарнир (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Гарниры - это основа большинства обедов и ужинов. Но некоторые из них могут незаметно испортить даже самую строгую диету.

Какой популярный гарнир способствует быстрому набору веса даже при небольшом количестве на тарелке - читайте в материале РБК-Украина.

Какой гарнир добавит вам килограммов?

Речь идет о картофельном пюре со сливочным маслом и молоком. На первый взгляд - это привычный и "невинный" гарнир. Однако именно он входит в перечень самых калорийных блюд повседневного рациона, которые мы часто недооцениваем.

В чем опасность картофельного пюре?

В 100 граммах такого пюре может быть более 150-180 калорий, а стандартная порция легко превышает 250 г. В сочетании с мясом, соусом или салатом со сметаной - вы получаете взрывную калорийную бомбу. Высокий гликемический индекс картофеля провоцирует резкие скачки сахара в крови, а это - прямая дорога к накоплению жира.

Кроме того, из-за своей мягкой и нежной консистенции пюре практически не вызывает чувство насыщения, поэтому вы съедаете больше, чем нужно. А дополнительные жиры в виде масла или сливок удваивают вред.

Чем заменить пюре?

Эндокринологи и нутрициологи советуют заменить пюре на более медленные углеводы, которые дают длительное ощущение сытости:

  • гречка;
  • булгур;
  • киноа;
  • овощные пюре из цветной капусты, брокколи или тыквы.

Такие альтернативы не вызывают резких скачков глюкозы, лучше усваиваются организмом и содержат больше клетчатки.

Если вы пытаетесь сбросить вес или просто контролируете фигуру, то картофельное пюре с маслом должно быть в списке ограничений. Даже в небольших порциях оно легко "съедает" дневной лимит калорий, особенно в сочетании с мясом или жирными соусами.

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В материале использованы следующие источники: Harvard T.H. Chan School of Public Health, The American Journal of Clinical Nutrition, FatSecret.

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