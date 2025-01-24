Хищения в "Укрзализныце": нардепу Боднарю избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд назначил нардепу Виктору Бондарю залог в размере 100 млн гривен. Его подозревают в завладении 140 млн гривен при закупке кабелей для "Укрзализныци" в 2021-2022 годах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и заседание суда.
Как отмечается, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного исполняющим обязанности Генерального прокурора, о применении к Бондаря меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде 100 млн гривен залога с возложением, в частности, таких процессуальных обязанностей:
- не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с работниками и должностными лицами Укрзализныци, представителями Министерства инфраструктуры Украины, подозреваемыми и свидетелями по делу;
- сдать на хранение детективам все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, имеющие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Что известно о деле
17 января Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении нардепу, который причастен к коррупции на закупке кабелей для "Укрзализныци". Речь о нардепе Викторе Бондаре.
По данным следствия, в 2021-2022 годах подозреваемый и его сообщник, который является предпринимателем, разработали схему, по которой поставляли продукцию "Укрзализныци" по завышенным ценам.
Благодаря этой схеме "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 140 млн гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.