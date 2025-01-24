Розкрадання в "Укрзалізниці": нардепу Боднарю обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд призначив нардепу Віктору Бондарю заставу в розмірі 100 млн гривень. Його підозрюють у заволодінні 140 млн гривень при закупівлі кабелів для "Укрзалізниці" у 2021-2022 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та засідання суду.

Як зазначається, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого виконувачем обовʼязків Генерального прокурора, про застосування до Бондаря запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді 100 млн гривень застави з покладенням, зокрема, таких процесуальних обов’язків: не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі;

здати на зберігання детективам усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.