Розкрадання в "Укрзалізниці": нардепу Боднарю обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд призначив нардепу Віктору Бондарю заставу в розмірі 100 млн гривень. Його підозрюють у заволодінні 140 млн гривень при закупівлі кабелів для "Укрзалізниці" у 2021-2022 роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та засідання суду.
Як зазначається, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого виконувачем обовʼязків Генерального прокурора, про застосування до Бондаря запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Суд застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді 100 млн гривень застави з покладенням, зокрема, таких процесуальних обов’язків:
- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі;
- здати на зберігання детективам усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.
Що відомо про справу
17 січня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру нардепу, який причетний до корупції на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці". Мова про нардепа Віктора Бондаря.
За даними слідства, у 2021-2022 роках підозрюваний та його спільник, який є підприємцем, розробили схему, за якою постачали продукцію "Укрзалізниці" за завищеними цінами.
Завдяки цій схемі "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 140 млн гривень.
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