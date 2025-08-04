Хищения на дронах и РЭБ: в деле 6 подозреваемых, Кузнецову просят арест

НАБУ и САП сообщили о подозрении шести фигурантам, которые причастны к коррупционной схеме при закупке дронов и РЭБ. Среди них экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Подозрения по делу о коррупции при закупках дронов и РЭБ получили:
Также подозрения получили фактический бенефициар и директор предприятия-производителя БпЛА. Им инкриминируют присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах, совершенные в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины).
"Бенефициару и директору предприятия - производителя БПЛА также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.
Ранее НАБУ и САП сообщали о разоблачении масштабной схемы, в рамках которой в 2024-2025 годах участники организованной группы системно разворовывали бюджетные средства, которые органы местного самоуправления направляли на оборонные нужды.
Среди установленных эпизодов - приобретение систем РЭБ по заведомо завышенной цене. По данным следствия, участники группы получали до 30% суммы контракта в виде неправомерной выгоды.
Аналогично была реализована закупка FPV-дронов почти на 10 млн грн. Продукцию поставляли по цене, завышенной примерно на 80 тыс. долларов США, после чего часть средств возвращалась участникам схемы как "откаты".
НАБУ будет просить для нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.
Также в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения другим фигурантам дела.
Напомним, накануне НАБУ и САП заявили о разоблачении сделки на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось дельцам.
По данным источников РБК-Украина, в деле также фигурирует экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. 2 августа Кабмин срочно согласовал его увольнение. Что известно о Гайдае - в материале РБК-Украина.
Кроме того, к делу также причастен действующий народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов из Луганской области. Членство Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановили на время расследования.