Хищения на дронах и РЭБ: в деле 6 подозреваемых, Кузнецову просят арест

НАБУ и САП сообщили о подозрении шести фигурантам, которые причастны к коррупционной схеме при закупке дронов и РЭБ. Среди них экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Подозрения по делу о коррупции при закупках дронов и РЭБ получили:

бывший глава Луганской ОГА и народный депутат Украины - их обвиняют в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением в составе организованной группы, а также получении взяток;

- их обвиняют в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением в составе организованной группы, а также получении взяток; начальник городской военной администрации и командир воинской части Нацгвардии - подозреваются в участии в организованной группе, которая получала неправомерную выгоду (то есть взятки) за служебное содействие.

Также подозрения получили фактический бенефициар и директор предприятия-производителя БпЛА. Им инкриминируют присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах, совершенные в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины).

"Бенефициару и директору предприятия - производителя БПЛА также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

Ранее НАБУ и САП сообщали о разоблачении масштабной схемы, в рамках которой в 2024-2025 годах участники организованной группы системно разворовывали бюджетные средства, которые органы местного самоуправления направляли на оборонные нужды.

Среди установленных эпизодов - приобретение систем РЭБ по заведомо завышенной цене. По данным следствия, участники группы получали до 30% суммы контракта в виде неправомерной выгоды.

Аналогично была реализована закупка FPV-дронов почти на 10 млн грн. Продукцию поставляли по цене, завышенной примерно на 80 тыс. долларов США, после чего часть средств возвращалась участникам схемы как "откаты".

НАБУ будет просить для нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.

Также в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения другим фигурантам дела.