Розкрадання на дронах та РЕБ: у справі 6 підозрюваних, Кузнєцову просять арешт

НАБУ та САП повідомили про підозру шістьом фігурантам, які причетні до корупційної схеми при закупівлі дронів та РЕБ. Серед них ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай та нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Підозри у справі про корупцію під час закупівель дронів та РЕБ отримали:

колишній голова Луганської ОВА та народний депутат України - їх звинувачують у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем у складі організованої групи, а також отриманні хабарів;

- їх звинувачують у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем у складі організованої групи, а також отриманні хабарів; начальник міської військової адміністрації та командир військової частини Нацгвардії - підозрюються в участі в організованій групі, яка отримувала неправомірну вигоду (тобто хабарі) за службове сприяння.

Також підозри отримали фактичний бенефіціар та директорка підприємства-виробника БпЛА. Їм інкримінують привласнення або розтрату майна в особливо великих розмірах, скоєні у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України).

"Бенефіціару та директорці підприємства - виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

Раніше НАБУ та САП повідомляли про викриття масштабної схеми, у межах якої в 2024–2025 роках учасники організованої групи системно розкрадали бюджетні кошти, які органи місцевого самоврядування спрямовували на оборонні потреби.

З-поміж встановлених епізодів - придбання систем РЕБ за завідомо завищеною ціною. За даними слідства, учасники групи отримували до 30% суми контракту у вигляді неправомірної вигоди.

Аналогічно було реалізовано закупівлю FPV-дронів майже на 10 млн грн. Продукцію постачали за ціною, завищеною приблизно на 80 тис. доларів США, після чого частина коштів поверталася учасникам схеми як "відкати".

НАБУ проситиме для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн гривень.

Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.