Хищения на бронезащите танков: СБУ разоблачила топ-чиновников оборонного завода
Служба безопасности Украины совместно с НАБУ ликвидировали масштабную схему хищения оборонных средств, действовавшую в двух регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, должностные лица оборонного завода вместе с подрядчиком присвоили 102 млн гривен, выделенных на закупку динамической защиты для танков ВСУ.
Правоохранители обнаружили организаторов сделки в Запорожье и на Днепропетровщине. Среди фигурантов - коммерческий директор госпредприятия, его бывший руководитель и владелец частной компании-подрядчика.
Расследование установило, что в апреле 2022 года государственный завод заключил контракт с Минобороны на срочную закупку комплексов динамической защиты для украинских танков, которые должны были оперативно усилить оборону на фронте.
Однако вместо выполнения оборонного заказа тогдашний директор предприятия организовал хищение средств. Он привлек коммерческого директора завода и основателя подрядной компании. Вместе они заключили договор на приобретение комплектующих по ценам, втрое выше рыночных. Разницу участники схемы переводили в "тень" через сеть фиктивных фирм.
Экспертизы, инициированные СБУ и НАБУ, подтвердили нанесение государственному бюджету ущерба в особо крупных размерах.
Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов изъята документация и компьютерная техника, которую использовали для незаконных операций.
Трем организаторам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 - присвоение имущества в составе организованной группы;
- ч. 3 ст. 209 - отмывание доходов, полученных преступным путем;
- ч. 1 ст. 366 - служебный подлог.
Бывший руководитель завода уже находится под стражей в рамках другого дела - по производству бракованных минометных снарядов. Его СБУ задержала в апреле этого года. В отношении других участников схемы вопрос меры пресечения решается.
Оперативные действия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, в апреле этого года мы писали, что гендиректора оборонного завода в Днепропетровской области и его заместителя подозревают в поставке в ВСУ 120 тысяч минометных снарядов, непригодных к боевому использованию.