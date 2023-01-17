Расскажет о войне в Украине, COVID и Brexit. Джонсон выпустит свои мемуары

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сообщается, что в книге будут затронуты события, которые припали на премьерство Джонсона: полномасштабное вторжение РФ в Украину, эпидемия COVID-19 и Brexit.

По словам издателей, книга, у которой пока нет названия, станет мемуарами премьер-министра, не похожими ни на какие другие. Дата публикации книги пока не анонсирована, но известно, что она будет опубликована в Британии издательством Harper Collins. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

"Я с нетерпением жду возможности поработать с Борисом Джонсоном, поскольку он пишет свою книгу о пребывании в должности премьера во время одних из самых важных событий, которые произошли в Соединенном Королевстве за последнее время", - заявила Арабелла Пайк, директор издательства William Collins.

Отметим, что Джонсон также является автором нескольких книг. Самая известная из них - "Фактор Черчилля" о премьер-министре Уинстоне Черчилле. В 2015 году он подписал контракт создание книги об Уильяме Шекспире, но вскоре она была отложена на неопределенный срок.