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Расскажет о войне в Украине, COVID и Brexit. Джонсон выпустит свои мемуары

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Лондон, Вторник 17 января 2023 01:52
Расскажет о войне в Украине, COVID и Brexit. Джонсон выпустит свои мемуары Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение о написании мемуаров. Работу над новой книгой будет вести издательство HarperCollins.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в книге будут затронуты события, которые припали на премьерство Джонсона: полномасштабное вторжение РФ в Украину, эпидемия COVID-19 и Brexit.

По словам издателей, книга, у которой пока нет названия, станет мемуарами премьер-министра, не похожими ни на какие другие. Дата публикации книги пока не анонсирована, но известно, что она будет опубликована в Британии издательством Harper Collins. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

"Я с нетерпением жду возможности поработать с Борисом Джонсоном, поскольку он пишет свою книгу о пребывании в должности премьера во время одних из самых важных событий, которые произошли в Соединенном Королевстве за последнее время", - заявила Арабелла Пайк, директор издательства William Collins.

Отметим, что Джонсон также является автором нескольких книг. Самая известная из них - "Фактор Черчилля" о премьер-министре Уинстоне Черчилле. В 2015 году он подписал контракт создание книги об Уильяме Шекспире, но вскоре она была отложена на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует поездку в Украину, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского.

Также напомним, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.

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