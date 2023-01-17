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Розкаже про війну в Україні, COVID та Brexit. Джонсон випустить свої мемуари

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Лондон, Вівторок 17 січня 2023 01:52
Розкаже про війну в Україні, COVID та Brexit. Джонсон випустить свої мемуари Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав угоду про написання мемуарів. Роботу над новою книгою вестиме видавництво HarperCollins.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що у книзі, зокрема, будуть описані події, які припали на прем'єрство Джонсона: повномасштабне вторгнення РФ в Україну, епідемія COVID-19 та Brexit.

За словами видавців, книга, яка поки що не має назви, стане мемуарами прем'єр-міністра, не схожими ні на які інші. Дата публікації книги поки що не анонсована, але відомо, що її опублікують у Британії видавництво Harper Collins. Фінансові подробиці угоди не розголошуються.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з Борисом Джонсоном, оскільки він пише свою книгу про перебування на посаді прем'єра під час одних з найважливіших подій, які відбулися в Сполученому Королівстві останнім часом", - заявила Арабелла Пайк, директор видавництва William Collins.

Зазначимо, що Джонсон також є автором кількох книг. Найвідоміша з них - "Фактор Черчілля" про прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля. У 2015 році він підписав контракт про створення книги про Вільяма Шекспіра, але незабаром вона була відкладена на невизначений термін.

Раніше стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує поїздку до України, щоб підтримати президента Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

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