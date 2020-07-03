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Рожкова назвала "червоні лінії" НБУ після відставки Смолія

Новини » Політика     03.07.2020 - 17:40
Рожкова назвала "червоні лінії" НБУ після відставки Смолія
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

В НБУ проти запуску друкарського верстата і втручання в роботу регулятора

Після відставки Якова Смолія з посади голова Національного банку в нинішній команді залишаються колишні "червоні лінії". Зокрема, керівництво НБУ може піти, якщо влада запустить так званий друкарський верстат або поверне банки попереднім власникам.

Про це на брифінгу заявила в. о. голови Нацбанку Катерина Рожкова.

За її словами, основними "червоними лініями" залишаються незалежність Національного банку як інституції і право приймати рішення незалежно від політичних переконань і побажань.

"Це неприпустимість включення друкарського верстата, це недопустимість повернення банків колишнім власникам, це неприпустимість адміністративного втручання в ринкові відносини", - підкреслила Рожкова.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України відправила Смолія у відставку після того, як він подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Він також пояснив своє рішення тим, що на НБУ систематично чинився політичний тиск через суди, проплачені мітинги та інформаційні атаки на керівництво.

У президента України Володимира Зеленського заперечують, що на Смолія здійснювався політичний тиск. Також його заяви про тиск назвали наслідком відсутності нормальної комунікації з боку регулятора.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк УкраїниКатерина РожковаЯків Смолій
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