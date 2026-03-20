Разгром "Лос-Майос": в Мексике ликвидировали 11 союзников барона, который ждет приговора в США

02:44 20.03.2026 Пт
Несмотря на мощный арсенал оружия, отряд был полностью уничтожен
aimg Оксана Гапончук
Военно-морские силы Мексики нанесли сокрушительный удар по силовому крылу картеля Синалоа.

Об этом сообщает РБК-Украина

Операция морской пехоты стала ответом на дерзкое нападение боевиков из заранее подготовленного здания-крепости. Силовики не только ликвидировали отряд штурмовиков, но и изъяли арсенал мощного огнестрельного оружия и современное тактическое снаряжение.

Дочь наркобарона в эпицентре боя

Самой большой неожиданностью во время зачистки объектов стало присутствие дочери самого "Эль-Майо" Замбады. Несмотря на то, что она находилась в одном из помещений, где скрывались боевики, командование ВМС приняло неординарное решение:

  • Освобождение: Из-за отсутствия прямых доказательств ее участия в преступной деятельности женщину передали членам семьи.

  • Задержание: В то же время в том же месте удалось взять живым другого влиятельного члена организации, который сейчас дает показания.

Контекст: битва за миллиарды и безопасность ЧМ-2026

Этот разгром произошел в критический для Мексики момент. Страна готовится к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в июне, и безопасность миллионов туристов оказалась под угрозой из-за внутренних войн картелей.

Президент Клаудия Шейнбаум обещала обуздать насилие, однако после ареста Замбады в 2024 году ситуация только обострилась. Фракция "Лос-Майос" пытается удержать влияние, пока их главарь соглашается на конфискацию 15 миллиардов долларов дохода от наркоторговли в рамках сделки со следствием в США.

Повышенная готовность

Мексиканские силы безопасности находятся в состоянии максимального напряжения. В дополнение к разгрому "Лос-Майос", военные недавно ликвидировали лидера картеля "Новое поколение Халиско", что спровоцировало новую волну мести. Власти уже направили в Синалоа дополнительные 1600 военнослужащих, чтобы предотвратить полномасштабный хаос на улицах перед началом мундиаля.

