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ВСУ сбили восемь "Шахедов" и две ракеты

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Понедельник 17 октября 2022 23:27
ВСУ сбили восемь "Шахедов" и две ракеты Фото: ВСУ вечером сбили восемь "Шахедов" и две ракеты (facebook.com/)
Автор: Артур Родивилов

Вечером, 17 октября, в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.

Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск.

Кроме того, силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.

Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.

Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.

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