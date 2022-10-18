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ВСУ за ночь уничтожили пять дронов-камикадзе над Николаевской областью

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Николаевская область, Вторник 18 октября 2022 05:32
ВСУ за ночь уничтожили пять дронов-камикадзе над Николаевской областью Фото: ВСУ за ночь уничтожили 5 дронов-камикадзе над Николаевской областью (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".

Еще один дрон сбили воины Сил территориальной обороны.

Напомним, вечером, 17 октября, в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Российские оккупанты также атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

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