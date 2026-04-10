По километру в день: когда ключевые дороги Донбасса накроют сетками от дронов
Министр обороны Михаил Федоров сообщил о расширении антидроновой защиты на ключевых направлениях Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Украины Михаила Федорова в сети Telegram.
Усиление защиты на фронтовых маршрутах
Министерство обороны продолжает укреплять инфраструктуру в прифронтовых регионах, реагируя на активное использование врагом FPV-дронов для атак на транспорт и гражданские автомобили.
По поручению ведомства Госспецтрансслужба наращивает темпы установки специальных защитных конструкций вдоль важных логистических путей.
Новые участки в Донецкой области
Сейчас продолжается строительство более 25 километров антидронових укрытий сразу на двух стратегически значимых направлениях области.
Работы ведутся со скоростью около одного километра ежедневно, а завершить обустройство этих участков планируют до конца месяца.
Масштабные работы по всей стране
Защита логистики остается системной задачей. С начала года уже смонтировано 371 километр антидронових конструкций в семи регионах: Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Антидронные сетки помогают снизить риски для военных и гражданских, а также поддерживают бесперебойную работу громад вблизи линии фронта.
Приоритет - безопасность и жизнь
В Минобороны отмечают, что ключевой задачей остается защита логистических маршрутов и сохранение человеческих жизней, что является критически важным для стабильности прифронтовых территорий.
