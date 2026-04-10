По километру в день: когда ключевые дороги Донбасса накроют сетками от дронов

18:02 10.04.2026 Пт
2 мин
Федоров назвал конечную дату проведения работ
aimg Анастасия Никончук
Фото: дроны (GettyImages)

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о расширении антидроновой защиты на ключевых направлениях Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Украины Михаила Федорова в сети Telegram.

Усиление защиты на фронтовых маршрутах

Министерство обороны продолжает укреплять инфраструктуру в прифронтовых регионах, реагируя на активное использование врагом FPV-дронов для атак на транспорт и гражданские автомобили.

По поручению ведомства Госспецтрансслужба наращивает темпы установки специальных защитных конструкций вдоль важных логистических путей.

Новые участки в Донецкой области

Сейчас продолжается строительство более 25 километров антидронових укрытий сразу на двух стратегически значимых направлениях области.

Работы ведутся со скоростью около одного километра ежедневно, а завершить обустройство этих участков планируют до конца месяца.

Масштабные работы по всей стране

Защита логистики остается системной задачей. С начала года уже смонтировано 371 километр антидронових конструкций в семи регионах: Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Антидронные сетки помогают снизить риски для военных и гражданских, а также поддерживают бесперебойную работу громад вблизи линии фронта.

Приоритет - безопасность и жизнь

В Минобороны отмечают, что ключевой задачей остается защита логистических маршрутов и сохранение человеческих жизней, что является критически важным для стабильности прифронтовых территорий.

Напомним, что в Главном управлении разведки сообщили новые подробности о российском боеприпасе "Краснополь-М2", который оснащен возможностью взаимодействия с беспилотниками для повышения точности поражения целей.

Отметим, что украинские военные специалисты активизировали работу на западе Ливии с целью сдерживания российского влияния, и, по имеющейся информации, сейчас в этом регионе могут находиться более 200 офицеров.

