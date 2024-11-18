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Разбирают завалы и демонтируют оборудование: после атак РФ Ладыжинская ТЭС прекратила работу

Понедельник 18 ноября 2024 17:26
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Разбирают завалы и демонтируют оборудование: после атак РФ Ладыжинская ТЭС прекратила работу Фото: Ладыжинская ТЭС (wikimedia_org)
Автор: Наталья Кава

После обстрела Россией 17 ноября Ладыжинская ТЭС Винницкой области временно прекратила работу. Там производится демонтаж завалов и поврежденного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Винницкой ОВА.

По данным ведомства, специалисты "Укрэнерго" работают над ликвидацией последствий обстрела, который произошел 17 ноября.

"Работа Ладыжинской ТЭС остановлена, проводится демонтаж завалов и поврежденное оборудование. Полное обесточивание станции привело к отсутствию электроснабжения в 430 населенных пунктах. В результате оперативного реагирования АО "Винницаоблэнерго", по резервной схеме заживлены обесточенные населенные пункты, а это около 2 , – рассказал заместитель начальника ОВА Александр Пещик.

Впоследствии и. городского головы Ладыжина Александр Коломиец сообщил, что из-за последствий российских обстрелов город перешел на альтернативную систему теплоснабжения. Он рассказал, что в городе работают твердотопливная и газовая котельные, а также котлы городской больницы. В случае возможных отключений электроэнергии все эти источники снабжены генераторами. Также в общине работают пункты несокрушимости.

Массированная атака РФ по Украине

В минувшие выходные Россия массированно атаковала Украину. Целью стали объекты генерации и передачи электроэнергии. Кроме повреждений в Киеве, Николаеве, Львове, Одессе, Днепропетровской области есть жертвы. Самая тяжелая ситуация после атаки РФ в Одессе.

Реагируя на массированный обстрел по Украине, президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили 120 ракет и 90 дронов.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября – читайте в материале РБК-Украина.

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