У Києві через повідомлення про мінування евакуюють людей з ТРЦ
У Києві вдень 16 січня надійшли анонімні повідомлення про мінування трьох торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Людей евакуюють з будівель.
Про це РБК-Україна повідомила речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Києву Світлана Водолага.
За її словами, повідомлення про мінування ТРЦ надійшли в Службу безпеки України (СБУ) близько 13:30.
"У Києві замінували універмаг "Україна", ТРЦ Ocean Plaza і "Гулівер", - сказала Водолага.
Вона зазначила, що з будівель ТРЦ проводиться евакуація відвідувачів і персоналу. На місці працюють співробітники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками. Вони шукають вибухові та підозрілі предмети.
Нагадаємо, 13 січня у ряді українських міст "замінували" всі ТРЦ.
Відзначимо, в цей же день по Україні прокотилася хвиля неправдивих повідомлень про мінування 600 об'єктів у різних містах країни.