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У Рівненській області зафіксували нові випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 15:43
У Рівненській області зафіксували нові випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr)

Загалом у Рівненській області зареєстровано 184 випадки коронавірусу

Сьогодні, 15 квітня, на у Рівненській області лабораторно підтверджено 18 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Рівненської обласної держадміністрації (ОДА) Віталій Коваль у Facebook.

Як він повідомив, 11 випадків коронавірусу зафіксовано у Рівному, чотири випадки - у Радивилівському районі та по одному випадку у Рівненському районі (с. Городок), м. Здолбунова, с. Тишиця Березнівського району.

Як зазначається, загалом у Рівненській області зареєстровано 184 випадки коронавірусу, з яких 7 осіб загинули. Одужали 8 людей. Крім того, на перевірці в лабораторному центрі знаходиться ще понад 100 проб.

Зранку МОЗ повідомляв про 173 випадки зараження коронавірусом у цьому регіоні.

Нагадаємо, у Рівненській області за минулу добу лабораторно підтвердили 24 нових випадки зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нові випадки інфікування та 10 смертей від COVID-19.

Крім того, у Тернопільській області зареєстрували ще 41 медика, інфікованого коронавірусом.

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