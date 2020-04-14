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У Рівненській області підтвердили понад 20 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 21:45
У Рівненській області підтвердили понад 20 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед хворих вісім мешканців Рівного

У Рівненській області лабораторно підтвердили 24 нових випадки зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова ОДА Віталій Коваль.

За його словами, серед захворілих вісім мешканців Рівного.

Також вірус виявили у шість жителів Рівненського району, а саме села Біла Криниця, Квасилів, Рисв’янка, Зоря і Клевань, у двох з Костополя; трьох - з селища Сарни і одного з села Немовичі Сарненського району, одного з села Кисоричі Рокитнівського району та трьох зі смт Рокитне.

"Серед них голова РДА Віктор Мініч, голова районної ради Анатолій Кинчур і головний лікар місцевої ЦРЛ Олег Костюк", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що вік хворих варіюється від 20 до 81 року.

Таким чином, у Рівненській області всього виявлено 166 випадків захворювання COVID-19. Вісім осіб одужали.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області коронавірус підтвердили ще у трьох жителів. Всього в регіоні лабораторно підтвердили COVID-19 у 74 осіб.

Крім того, у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус помер чоловік. Відзначається, що його госпіталізували у важкому стані.

Відзначимо, в Україні зростає кількість заражених коронавірусом. За добу підтверджено 270 нових випадків хвороби. За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні інфіковані 3372 особи, що вилікувалися - 119, загинули - 98.

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