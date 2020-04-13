У Тернопільській області коронавірус виявили у понад 40 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Монастириському районі області заразилася 141 людина

У Тернопільській області зареєстрували ще 41 медика, інфікованого коронавірусом. Усі вони мешкають у Монастириському районі, повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

Всього в районі виявлено 141 випадок коронавірусу, з них у місті Монастириськ - 75. Серед хворих у районі - 7 дітей, 12 держслужбовців, 3 поліцейських, 2 вчителі, священник, завідувач дитсадком, рятівник НС, голова ОТГ, сільський староста.

"Серед інфікованих 41 медпрацівник - 11 лікарів, 30 медсестер та фельдшерів", - повідомив він.

Обстеження на коронавірусну інфекцію в районі пройшли 716 осіб, в тому числі - 241 медпрацівника.

Нагадаємо, як зазначив представник Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро, коронавірус не зникне, допоки не буде винайдена і введена у широке користування вакцина.