Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 15 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Статистика захворюваності на коронавірус по областям України.

В Україні заражені коронавірусом 3372 особи. За останню добу зафіксовано 270 нових випадків інфікування та 5 смертей від COVID-19. На даний момент в країні померли від ускладнень хвороби 98 осіб, вилікувалися 119.

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях, а також у Києві зареєстровано найбільша кількість хворих. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 15 квітня

Київ - 551 інфікованих (10 летальних). Кількість інфікованих мешканців столиці за минулу добу збільшилася на 56 осіб, з них п'ятеро медиків, заявив мер Віталій Кличко. Збільшення кількості хворих підтверджує головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко. За її словами, щодня до медустанови привозять від 10 до 17 хворих у середньому і важкому стані. За весь час у лікарні від коронавирусу померли двоє чоловіків - 48 і 74 років. "Обидва поступили у вкрай важкому стані, з двобічною полісегментарною тотальною пневмонією, зразу були доставлені до відділення реанімації та підключені до ШВЛ. Пацієнт 48 років був під'єднаний до апарату ЕКМО. Лікарі намагалися повернути його до життя більше двох тижнів. За пацієнта 74 років ми боролися протягом тижня. Він мав серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи", - повідомила головний лікар. У столиці лікарі підозрюють коронавірус у 2596 мешканців: на самоізоляції перебувають 1786 осіб, 232 - у міській клінічній лікарні №8, 187 - в Олександрівській клінічній лікарні, 152 - у міській клінічній лікарні №4. Перший підтверджений випадок зараження у Києві зафіксовано 16 березня.

Чернівецька область - 546 (7 летальних). За останню добу в регіоні підтверджено 84 нових випадки інфікування. "Це люди, які заразилися інфекцією не за кордоном. Вони не їздили нікуди, а заразилися вдома. Це означає, що інкубаційний період становить вже 2-3 тижні. Коли пригріло весняне сонечко, і люди масово вийшли на вулиці, на природу. І вже на сьогодні ми маємо 84 нові випадки, з них 54 - у мешканців міста Чернівці", - уточнює голова облдержадміністрації Сергій Осачук. 30 пацієнтів знаходяться у важкому стані, на апаратах штучної вентиляції легенів - 7. Перший заражений COVID-19 в Україні виявлено у регіоні 3 березня.

Івано-Франківська область - 332 інфікованих (9 летальних). За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в регіоні захворіли 32 особи. Вперше коронавірус зафіксовано в області 19 березня.

Тернопільська область - 280 інфікованих (3 летальних). За добу в регіоні заразилися 7 осіб. На нараді в Офісі президента зазначалося, що в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих на коронавірус, зафіксовано спад зараження. Вперше інфекція виявлено ​​на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 224 інфікованих (6 летальних). За 24 години в області заразилися 8 осіб. За весь час пандемії вилікувалися 11 пацієнтів, померли - 6. Перші хворі з'явилися у регіоні 17 березня.

Вінницька область - 200 інфікованих. За добу в регіоні заразилися 6 осіб. На даний момент у Вінниці одужали 8 хворих. Вперше хворі на коронавірус зареєстровано в області 25 березня.

Кіровоградська область - 144 інфікованих (7 летальних). За інформацією влади регіону, за добу пройшли тестування 98 осіб, з них підтверджено коронавірус у двох. COVID-19 виявлено у 20-річної дівчини, яка до цього лікувалася у приватній клініці та у 37-річного чоловіка, який раніше контактував з хворим. Вперше інфіковані виявлені в області 29 березня.

Львівська область - 136 інфікованих (5 летальних). За добу в регіоні заразилися 12 осіб. Підтверджено 136 випадків захворювання COVID-19, з них 5 - летальні, 6 пацієнтів одужали. "Всього за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулася 851 особа, госпіталізовано - 253, на амбулаторному лікуванні - 598 осіб, виписано - 167 осіб. Зараз у лікарні перебуває 86 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 людини", - повідомили у Львівському штабі по боротьбі з коронавірусом. Перші інфіковані у Львові зареєстровано 20 березня.

Рівненська область - 134 інфікованих (5 летальних). 9 нових заражених підтверджено у регіоні за добу. Кількість тих, хто одужав складає 8 осіб. Перші 9 хворих на коронавірус зафіксовано 27 березня у Сарненській районній лікарні.

Житомирська область - 112 інфікованих (3 летальних). За добу захворіло на коронавірус 17 мешканців регіону. Перші інфіковані в області зареєстровано 12 березня.

Черкаська область - 105 інфікованих (1 летальний). Кількість нових інфікованих за добу зросла на 3 особи. На Черкащині перший випадок захворювання на коронавірус підтверджено 22 березня.

Закарпатська область - 99 інфікованих (2 летальних). У регіоні зафіксовано 7 нових випадків зараження за останні 24 години. Перший діагноз з COVID-19 підтверджено 26 березня.

Запорізька область - 89 інфікованих (2 летальних). В регіоні помер ще один хворий на коронавірус. За інформацією ЗМІ, від ускладнень пневмонії помер 65-річний чоловік. Симптоми у нього проявилися ще 19 березня, але хворий довго відмовлявся від госпіталізації і потрапив до лікарні лише 3 квітня у важкому стані. За добу в регіоні зафіксовано 4 нових випадки зараження. Перші інфіковані в Запоріжжі зареєстровано 25 березня.

Волинська область - 80 інфікованих (2 летальних). За добу захворіло на коронавірус 2 мешканця регіону. Одужали за весь час пандемії 3 пацієнта. Інформація про першого хворого в області з'явилася 25 березня.

Сумська область - 74 інфікованих (3 летальних). Ситуація із захворюваністю в регіоні за добу не змінилася. На даний момент вилікувалися від хвороби 2 пацієнта. Перше зараження у регіоні зафіксовано 25 березня.

Дніпропетровська область - 71 інфікований. За добу заразилися на коронавірус 11 осіб. За даними облради, одужали у регіоні 8 хворих, методом ПЛР обстежено 1316 осіб. Перші зараженняув регіоні зареєстровано 19 березня.

Одеська область - 69 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, нових заражень в області не зафіксовано за добу. Вперше коронавірус в Одесі підтвердився 24 березня.

Херсонська область - 34 інфікованих (1 летальний). За даними влади, за добу зафіксовано 3 нових випадки зараження. Двоє хворих - мати і дитина, якій не виповнилося ще й року. Вперше про хворих COVID-19 у Херсоні повідомлялося 25 березня.

Полтавська область - 26 інфікованих. Зафіксовано один випадок нового зараження за добу в регіоні. Перший хворий з COVID-19 у Полтаві виявлено 27 березня.

Хмельницька область - 22 інфікованих. Ситуація із захворюваністю у регіоні за добу не змінилася. На даний момент одужали 3 мешканця. Вперше коронавірус в області підтвердився 27 березня.

Харківська область - 14 інфікованих. За добу виявлено 3 нових заражених. Перший випадок захворювання коронавирусной інфекції зареєстрований 28 березня.

Миколаївська область - 14 інфікованих. За даними влади, 14 хворих COVID-19 зафіксовано у Вознесенському районі. За добу виявлено 9 нових випадків. Перші два інфікування виявлено 11 квітня в селі Воронівка Вознесенського району.

Донецька область - 12 інфікованих (1 летальний). Одна особа заразилася за добу в регіоні. МОЗ повідомляє про один випадок одужання в області. Перше інфікування підтверджено 18 березня. На окупованій території є інформація про 13 заражених.

Чернігівська область - 10 інфікованих (1 летальний). За добу в регіоні підтверджено 1 випадок зараження. Перші хворі зафіксовано 26 березня.

Луганська область - 3 інфікованих. Ситуація із захворюваністю в регіоні залишається стабільною. Нових заражених не зафіксовано. Вперше діагноз з COVID-19 підтвердили у Луганську 25 березня. На окупованій території повідомлялося про 7 хворих українців.