Масове отруєння в Одеській обл.: в лікарнях перебувають ще 30 дітей

Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Загалом в лікарнях перебувають 32 постраждалих

Станом на ранок суботи, 13 липня, в медичних закладах Одеської області перебувають 32 людини, які постраждали від масового отруєння в селищі міського типу Сергіївка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 7:00 суботи в лікарнях Білгород-Дністровського району перебувають 32 людини, з них 30 - діти. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в смт. Сергіївка в Одеській області з симптомами отруєння було госпіталізовано 46 дітей. Отруєння було зафіксовано у оздоровчому спортивному таборі "Медик-2". У таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.

Пізніше, кількість постраждалих від отруєння в смт. Сергіївка зросла до 52 осіб. Зокрема, 50 постраждалих - діти. В самому таборі "Медик-2" працювала "швидка" та інфекціоніст для виявлення хворих.

РБК-Україна писало, що 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.

Крім того, в Миколаївській області в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Салют" отруїлися 16 дітей. Всі діти були оглянуті медичними працівниками, а також у закладі працювали фахівці Держпродспоживслужби.