ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Масове отруєння в Одеській обл.: в лікарнях перебувають ще 30 дітей

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 09:58
Масове отруєння в Одеській обл.: в лікарнях перебувають ще 30 дітей
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Загалом в лікарнях перебувають 32 постраждалих

Станом на ранок суботи, 13 липня, в медичних закладах Одеської області перебувають 32 людини, які постраждали від масового отруєння в селищі міського типу Сергіївка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 7:00 суботи в лікарнях Білгород-Дністровського району перебувають 32 людини, з них 30 - діти. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в смт. Сергіївка в Одеській області з симптомами отруєння було госпіталізовано 46 дітей. Отруєння було зафіксовано у оздоровчому спортивному таборі "Медик-2". У таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.

Пізніше, кількість постраждалих від отруєння в смт. Сергіївка зросла до 52 осіб. Зокрема, 50 постраждалих - діти. В самому таборі "Медик-2" працювала "швидка" та інфекціоніст для виявлення хворих.

РБК-Україна писало, що 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.

Крім того, в Миколаївській області в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Салют" отруїлися 16 дітей. Всі діти були оглянуті медичними працівниками, а також у закладі працювали фахівці Держпродспоживслужби.

В Одеській області повісився підозрюваний в стрільбі в нардепа В Одесі автомобіль в'їхав у ЛЕП, є загиблі
Новини України Одесаотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся