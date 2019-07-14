У лікарнях Одеської області через отруєння перебувають ще 14 дітей

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Загалом в медзакладах знаходяться 15 осіб

У медичних закладах Одеської області станом на 14 липня перебувають 15 осіб, які були госпіталізовані після масового отруєння в дитячому санаторії "Медик-2" в смт. Сергіївка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 7 годину ранку неділі, 14 липня, в лікарнях Білгород-Дністровського району знаходяться 15 постраждалих, з них 14 - діти. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що 13 липня в медичних закладах після масового отруєння в санаторії в селищі Сергіївка (Одеська область) перебували 32 людини, зокрема, 30 дітей.

РБК-Україна писало, що в смт. Сергіївка в Одеській області з симптомами отруєння було госпіталізовано 46 дітей. Масове отруєння було зафіксовано у дитячому оздоровчому спортивному таборі "Медик-2". У таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.

Пізніше, кількість постраждалих від отруєння в смт. Сергіївка зросла до 52 осіб. Зокрема, 50 постраждалих - діти. В самому таборі "Медик-2" працювала "швидка" та інфекціоніст для виявлення хворих.

Крім того, 18 червня в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.