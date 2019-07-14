ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У лікарнях Одеської області через отруєння перебувають ще 14 дітей

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 09:16
У лікарнях Одеської області через отруєння перебувають ще 14 дітей
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Загалом в медзакладах знаходяться 15 осіб

У медичних закладах Одеської області станом на 14 липня перебувають 15 осіб, які були госпіталізовані після масового отруєння в дитячому санаторії "Медик-2" в смт. Сергіївка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 7 годину ранку неділі, 14 липня, в лікарнях Білгород-Дністровського району знаходяться 15 постраждалих, з них 14 - діти. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що 13 липня в медичних закладах після масового отруєння в санаторії в селищі Сергіївка (Одеська область) перебували 32 людини, зокрема, 30 дітей.

РБК-Україна писало, що в смт. Сергіївка в Одеській області з симптомами отруєння було госпіталізовано 46 дітей. Масове отруєння було зафіксовано у дитячому оздоровчому спортивному таборі "Медик-2". У таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.

Пізніше, кількість постраждалих від отруєння в смт. Сергіївка зросла до 52 осіб. Зокрема, 50 постраждалих - діти. В самому таборі "Медик-2" працювала "швидка" та інфекціоніст для виявлення хворих.

Крім того, 18 червня в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.

Масове отруєння дітей в Одеській області: зросло число потерпілих У Карпатах масово отруїлися туристи
Новини України отруєнняОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся