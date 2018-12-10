У Харківській області в 30 школах введено карантин

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19 шкіл закрито повністю, в 11 школах закрили окремі класи

У Харківській області у зв'язку з епідемією грипу та ГРВІ повністю або частково закриті на карантин 30 шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на objectiv.tv.

На даний момент в області введено карантин у 30 школах. У 19 - повністю, 11 закрили окремі класи (всього 28 класів). Це школи Дворічанського, Вовчанського, Великобурлуцького, Кегичівського, Куп'янського районів. А також міста Куп'янськ, Первомайський та Чугуїв. ВІДГ: Нововодолазька, Коломацька.

"На даний момент в області введено карантин у 30 школах: 19 - повністю, 11 - в окремих класах (всього 28 класів)", - повідомили в Харківській обласній державній адміністрації.

Нагадаємо, в Україні з 26 листопада по 2 грудня 2018 року на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тис. осіб.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 508,5 на 100 тис. населення. Це лише на 2,0% менше епідемічного порогу по Україні, повідомляє Моз. Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 осіб, з них 68,2% діти до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5% і 8,5% відповідно.