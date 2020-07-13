Сім областей України не готові до ослаблення карантину

Зі списку пропала Тернопільська, але додалася Харківська область
В Україні сім областей залишаються не готовими до послаблення карантину. Зі списку виключили Тернопільську, але включили Харківську область.
Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.
Згідно зі списком, станом на ранок 13 липня, до послаблення не готові такі області:
Відзначимо, для ослаблення карантину області повинні відповідати чотирьом критеріям:
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували значний спад нових випадків захворювання коронавірусом - 612; найбільше захворіло у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні заробили більшість кафе і ресторанів після ослаблення карантину.