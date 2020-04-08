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У Рівненській області на коронавірус захворіли п'ять медсестер

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 11:58
У Рівненській області на коронавірус захворіли п'ять медсестер
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу підтверджено сім нових випадків зараження

У Рівненській області зафіксували сім нових випадків коронавірусу, з яких п'ять медсестер. Про це Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, коронавірус підтвердили у 48-річної жительки міста Рівне та медичного персоналу Сарненської ЦРЛ, а саме у п'яти медсестер і санітарки відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Він також зазначив, що медики, які підтвердили коронавірус, мають безсимптомний перебіг хвороби.

"Дослідження медичного персоналу проводилося у рамках моніторингу стану здоров'я основної групи ризику і як захід для запобігання виникнення внутрішньогоспітальної інфекції", - додав він.

За час карантину в Рівненській області зафіксовано 51 випадок коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 осіб, у тому числі померли 52. Видужало 35 пацієнтів.

Крім того, приріст підтверджених випадків захворювання коронавірусною хворобою становить 14% за добу. У віковій структурі хворих досі переважають жінки.

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