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В Ровенской области коронавирусом заболели пять медсестер

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 11:58
В Ровенской области коронавирусом заболели пять медсестер
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки подтверждено семь новых случаев заражения

В Ровенской области зафиксировали семь новых случаев коронавируса, из которых пять медсестер. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, коронавирус подтвердили у 48-летней жительницы города Ровно и медицинского персонала Сарненской ЦРБ, а именно у пяти медсестер и санитарки отделения анестезиологии и интенсивной терапии.

Он также отметил, что медики, у которых подтвердили коронавирус, имеют бессимптомное течение болезни.

"Исследование медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и как мера для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции", - добавил он.

Всего за время карантина в Ровенской области зафиксирован 51 случай коронавируса.

Напомним, по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За прошлые сутки диагноз подтвердился у 206 человек, в том числе умерли 52. Выздоровело 35 пациентов.

Кроме того, прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью составляет 14% за сутки. В возрастной структуре больных до сих пор преобладают женщины.

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