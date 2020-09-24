У Рівненській області СБУ накрила незаконний видобуток бурштину, сталися сутички

Фото: операція СБУ в Рівненській області (ssu.gov.ua)

СБУ накрила в Рівненській області ділянку незаконного видобутку бурштину. При операції сталися сутички зі злочинцями.

Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

Нелегальний промисел організували мешканці кількох сіл Рокитнівського району. Вони видобували бурштин з допомогою небезпечної для навколишнього середовища технології гідророзмиву грунту. Видобутий камінь злочинці реалізували місцевим перекупникам.

На ділянці, де знаходилися 15 учасників угруповання, правоохоронці вилучили 10 дизельних мотопомп і більше 20 кілограм бурштину, видобутого ними за зміну. Під час операції жителі намагалися чинити опір співробітникам СБУ.

Ведеться розслідування за ч.2 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

Сьогодні СБУ також повідомила про затримання власного співробітника за вимогу хабара в 30 тисяч доларів у іноземця.

Раніше СБУ виявила схованку зі снарядами в Луганській області.

Також Служба безпеки повідомляла, що не допустила в Україну 41 людини, які пов'язані з екстремістськими організаціями в серпні і вересні.