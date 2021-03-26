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СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 19:13
СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжнародного угруповання, яке займалась контрабандою бурштину. Під час операції правоохоронці вилучили у зловмисників декілька партій обробленої продукції на понад 11 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу і залучив до нього сімох жителів Рівненської області, які скуповували нелегально видобутий бурштин. Для його вивезення за кордон ділки використовували маршрути через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами.

Також з частини придбаної продукції ділки виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземців. Для обробки бурштину вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств.

Під час обшуків за місцем проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності було виявлено майже 1300 кг бурштину різних фракцій, понад 170 кг готових виробів, технологічне обладнання для обробки бурштину, комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

Документування протиправної діяльності групи правоохоронці почали у вересні минулого року. За цей час встановлено контрабандний канал й особи його організаторів.

Фото: СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці вересня минулого року СБУ накрила в Рівненській області ділянку незаконного видобутку бурштину. При операції сталися сутички зі злочинцями.

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