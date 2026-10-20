Украина не должна вступать в НАТО, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по его мнению, Украина не должна вступать в Североатлантический альянс НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для 2WAY TONIGHT.
Во время беседы ведущий в контексте Украины спросил у Вэнса, является ли страна-партнер тем же самым, что и страна-союзник, либо же это менее близкие отношения между государствами.
В ответ вице-президент заявил, что между США и Украиной нет формального союза, добавив, что Киеву не следует вступать в НАТО. При этом сотрудничество между странами будет.
"Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, очень достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но в некоторых вопросах наши позиции также будут расходиться", - заявил Вэнс.
Также в ходе интервью он сказал, что Украина должна прекратить атаки на российские энергетические объекты (вероятно, речь об НПЗ).
Украина и НАТО
Напомним, посол Украины в Британии Валерий Залужный в августе заявил, что не видит перспективы вступления Украины в НАТО в нынешней модели развития альянса. При этом он подчеркнул, что Украина нуждается в технологиях и военных возможностях стран НАТО, а будущие гарантии безопасности могут быть связаны с новыми оборонными союзами.
Также мы писали, что в сентябре страны НАТО впервые на уровне лидеров официально признали Украину общим контрибютором евроатлантической безопасности. По словам главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетманчук, это решение открывает новые возможности поддержки со стороны союзников.